ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavları bu hafta sonu yapılacak. İşte, ATA AÖF sınavlarının başlama saati...



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?



Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum saat 15.00'da başlayacak.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.



Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.