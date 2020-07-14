ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı

ntv.com.tr 14.07.2020 - 13:47
Corona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavları 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları 14 Temmuz tarihinde fakültenin, internet sayfasından öğrencilerin erişimine açıldı.
Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar 'http://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve öğrenci bilgi sistemi şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ EKRANI
ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yayınladığı akademik takvimi:
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI
ATA AÖF internet sitesinde, bahar dönemi bütünleme sınavı soru ve cevaplarını paylaştı.