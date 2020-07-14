ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı

6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını ATA AÖF 'https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilecek.

ntv.com.tr 14.07.2020 - 13:47

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı

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Corona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavları 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları 14 Temmuz tarihinde fakültenin, internet sayfasından öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar 'http://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve öğrenci bilgi sistemi şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ EKRANI

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yayınladığı akademik takvimi:

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ATA AÖF internet sitesinde, bahar dönemi bütünleme sınavı soru ve cevaplarını paylaştı. 

ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları için tıklayın.

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