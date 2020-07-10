ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF akademik takvim)

Corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sınavları tamamlandı.

6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.



ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli değil. Ancak 10 Temmuz tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yayınladığı akademik takvimi: