ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF akademik takvim)

6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları online olarak gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ntv.com.tr 10.07.2020 - 12:32

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF akademik takvim)

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AÖF final sınav giriş ekranı (AÖF sınav takvimi 2020)

AÖF final sınav giriş ekranı (AÖF sınav takvimi 2020)

Corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sınavları tamamlandı.

6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 

Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak. 

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli değil. Ancak 10 Temmuz tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yayınladığı akademik takvimi:

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