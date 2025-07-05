ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

5-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları sebebiyle ATA AÖF sınav soru ve cevapları araştırması sıklaştı. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?



A AÖF soruları ve cevap anahtarı erişime açılacak. Üniversiteden cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz sınavlar baz alındığında soruların 7 gün içerisinde online olarak yayımlanması bekleniyor.



ATA AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞINA NASIL BAKILIR?



ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ataaof.edu.tr adresi üzerinden yapılacak duyuru ile açıklanacak. ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ise obs.atauni.edu.tr sistemi üzerinden görüntülenebilecek.