ATA-AÖF bütünleme sınavları ne zaman? 2022-2023 bahar dönemi bütünleme sınav takvimi

ATA-AÖF bahar dönemi final sınavlarının geride kalması ve sonuçlarının da adayların erişimine açılmasıyla bu kez bütünleme sınavı olarak adlandırlan sınavlar gündem oldu. Final sınavlarının ardından başarısız dersi bulunan öğrenciler için bütünleme sınav tarihleri sorgulanıyor. İşte, 2022-2023 bahar dönemi bütünleme sınav takvimi...



2023 ATA-AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?



Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre; bütünleme sınavları 15-18 Haziran tarihleri arasında organize edilecek.



SINAVLAR NASIL YAPILACAK?



Öğrenciler belirlen tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına https://ataaof.edu.tr//s/sinav-takvimi üzerinden ulaşabilecekler.



Sınav sistemine 15 Haziran 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişilebilir.



Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.