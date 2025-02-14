ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ATA AÖF bütünleme sınavları tarihi)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Sınav takvimine göre, ATA AÖF bütünleme sınavları şubat ayı ortasında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları için son kontrollerini yapan adaylae sınav saati ve süresini merak ediyor. Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Birinci oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.
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