ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ATA AÖF bütünleme sınavları tarihi)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları için son kontrollerini yapan adaylae sınav saati ve süresini merak ediyor. Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.