ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ



2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.



ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU



ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "31 Mayıs-01 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.



Not: Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz. " denildi.