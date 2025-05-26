ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte ATA AÖF bahar dönemi final, bütünleme, üç ders sınav tarihleri duyurulmuştu. Takvime göre, ATA AÖF final sınavları mayıs ayının son haftasında yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin son günlerinde gözler final sınavları tarihlerine çevrildi. ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleşecek.
ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı tarihleri şu şekilde:
I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30
II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00
III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.
ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "31 Mayıs-01 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.
Not: Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz. " denildi.
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