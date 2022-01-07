ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı (ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi.



Geçtiğimiz haftalarda yapılan ATA AÖF güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00’a kadar bize iletebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?



ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ