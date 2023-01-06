ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte saat ve süre bilgisi

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi final oturumlarına kısa bir süre kala saat ve süre konuları gündeme geldi. ATA AÖF final sınavı 7-8 Ocak tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

FİNAL OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023’te saat 09:30’da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak’ta 14.00’da yapılacak. 3 oturumu ise 8 Ocak 2023’te saat 09:30’da olacak.

HER DERS İÇİN 30 DAKİKA



Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU

Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belge, sınav anında adayların yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.