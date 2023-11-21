ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF ara sınavları 25 Kasım ve 26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ) ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınavı giriş belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz." denildi.

ATA AÖF OBS SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranı - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF ara sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

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