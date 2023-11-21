ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınavı giriş belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz." denildi.



ATA AÖF OBS SINAV YERİ SORGULAMA