ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Ekranı: ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? 2025 sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları için gözler sınav giriş belgelerinde! Adaylar, ATA AÖF sınav yerlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebiliyor. ATA AÖF ara sınavları ne zaman?
ATA AÖF 2025 yılı sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları nisan ayında uygulanacak. Adaylar sınav öncesinde giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. ATA AÖF ara sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak. İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TARİH
Ara sınava girecek adayların ATA AÖF sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafat önce kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yayımlanıyor.
ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı
ATA AÖF TAKVİM
Bahar dönemi
Final sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran
Bütünleme sınavı: 5 - 6 Temmuz
Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos saat 09:30
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