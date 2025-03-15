ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Ekranı: ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? 2025 sınav takvimi

ATA AÖF 2025 yılı sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları nisan ayında uygulanacak. Adaylar sınav öncesinde giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. ATA AÖF ara sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?



ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak. İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TARİH



Ara sınava girecek adayların ATA AÖF sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafat önce kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yayımlanıyor.

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı



ATA AÖF TAKVİM



Bahar dönemi



Final sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran



Bütünleme sınavı: 5 - 6 Temmuz



Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos saat 09:30



