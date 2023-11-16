ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF vize sınav takvimi

2023 YKS kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav takvimi...



GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre; ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.



Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;



I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30



II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00



III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Atatürk Üniversitesi güz dönemi ara sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.



ATA AÖF sınav giriş belgesinin en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayarları ile sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.



Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek.



Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.