ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ATA AÖF vize sınavı tarihleri)

ATA AÖF sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Her sınav dönemi olduğu gibi yine gündeme gelen sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulacak. Peki, 2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor. ATA AÖF sınav yerleri ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) öğrenilebilecek.



ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce (18-25 Kasım tarihleri arasında) erişime açılması bekleniyor.

