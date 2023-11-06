ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? ATA AÖF güz vize sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav takvimi...



GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre; ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.



Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;



I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30



II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00



III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00



ATA AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



ATA AÖF ara sınavları geçen yıl yüz yüze yapılmıştı. Yaz okulu sınavları da aynı şekilde gerçekleşmişti.



2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavlarına dair ise bu yönde bir bilgi yok.



Resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?



ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.



ATA AÖF sınav yerleri belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.