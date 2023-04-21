ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 18 Nisan'da tamamlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından, gözler kurum tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının 18 Nisan'da tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak geçmiş sınavlarda sınav sonuçları bir hafta içerisinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

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