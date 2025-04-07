ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlanan ATA AÖF ara sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 5-6 Nisan'da 2 oturumla düzenlenen ara sınavların ardından binlerce ATA AÖF öğrencisi sınavdan alacakları notları merak ediyor. Peki, 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF vize sınavları 5-6 Nisan tarihinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tamamlandı.
ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı fakat ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024-2025
Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 10 Ağustos 2025
- Etiketler :
- Haberler -
- Ata Aöf Sınav
- Sınav Sonuçları
- Ata Aöf Açıköğretim