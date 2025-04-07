ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi)

2025 ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 5-6 Nisan'da 2 oturumla düzenlenen ara sınavların ardından binlerce ATA AÖF öğrencisi sınavdan alacakları notları merak ediyor. Peki, 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF vize sınavları 5-6 Nisan tarihinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tamamlandı.



ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı fakat ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

