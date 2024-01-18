ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF final sınav sonuçlarında son durum)

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF final sınav sonuçlarında son durum)

2024 ATA AÖF final sınavının sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi. Belirtilen tarihler arasında sınava katılım gösteren öğrenciler, üniversiteden gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. 

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF final sınav sonuçlarında son durum) - 1

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kasım ayının son günlerinde yapılan vize sınavlarının sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Final sınav sonuçlarının da 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. ATA AÖF https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

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