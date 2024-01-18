ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF final sınav sonuçlarında son durum)

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF final sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kasım ayının son günlerinde yapılan vize sınavlarının sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Final sınav sonuçlarının da 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.