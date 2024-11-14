ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Güz Dönemi Ara Sınav (vize) giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi ara sınav takvimi paylaşıldı. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınav tarihleri ve sınav yerleri için araştırmaya geçti. Güz dönemi sınavları 30 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihlerinde ara sınavla başlayacak; final sınavları ise 11-12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

