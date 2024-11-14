ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Güz Dönemi Ara Sınav (vize) giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi Ara sınav (vize) tarihleri belli oldu. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Güz Dönemi Ara Sınav (vize) giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi ara sınav takvimi paylaşıldı. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınav tarihleri ve sınav yerleri için araştırmaya geçti. Güz dönemi sınavları 30 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihlerinde ara sınavla başlayacak; final sınavları ise 11-12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor. ATA AÖF sınav yerleri ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) öğrenilebilecek.
ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce (18-25 Kasım tarihleri arasında) erişime açılması bekleniyor.
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