ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? Oturumların saat bilgisi

ATA AÖF'ün bu yılki sınav takvimi paylaşıldı. Takvime göre, ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala saat bilgileri merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF sınavları saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF SAAT KAÇTA?

ATA AÖF sınavının ilk oturumları sabah, ikinci oturumları ise öğleden sonra başlayacak. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.



ATA AÖF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



ATA AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.



Öğrenciler ara sınav giriş belgelerine https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.



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