ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? (2025 ATA AÖF üç ders sınav tarihi)

Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusu paylaştı. Duyuruyla birlikte ATA AÖF üç ders sınav tarihi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ağustos ayında gerçekleştirilecek. Her iki sınav da 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?



Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamaz.



Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı olan bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz.



Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.