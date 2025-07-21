ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav tarihi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte ATA AÖF bütünleme, üç ders sınav tarihleri de belli oldu. Mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan, bu dersleri 2024‑2025 eğitim‑öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olarak tamamlayan öğrenciler katılabiliyor.Atatürk Üniversitesi ATA AÖF resmî sitesi (ataaof.edu.tr) veya sosyal medya hesaplarında başvuru tarihleri duyurulur.



ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav genellikle tek oturumda, yüz yüze yapılır. Yanınızda geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi bulunmalıdır.