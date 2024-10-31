ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2024-2025 ara sınav takvimi

Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. İşte, ATA-AÖF 2024-2025 ara sınav takvimi...



ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize takvimi belli oldu.



ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek. İki oturum 30 Kasım'da, üçüncü oturum ise 1 Aralık tarihinde uygulanacak.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor.



ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.



Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

