ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 3 oturumda tamamlanacak. İlk oturumların geride kalması ardından gözler sınavda çıkan sorulara ve cevap anahtarlarına çevrildi.
ATA AÖF vize sınavlarının son oturumu 26 Kasım Pazar saat 15.00’te başlayacak. Son oturumun tamamlanması ardından vize soruları ve cevap anahtarlarının 27-28 Kasım tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
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