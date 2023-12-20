ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi paylaşıldı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları ardından gözler final tarihine çevrildi. Peki, ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi paylaşıldı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (ATA AÖF) takvimi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları ocak ayı içerisinde yapılacak. 

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi paylaşıldı - 1

ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak. 

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları ne zaman yapılacak? Sınav takvimi paylaşıldı - 2

FİNAL NOTU KAÇ OLMALI?

ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.

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