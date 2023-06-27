ATA AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve ne zaman yapılacak? ATA-AÖF yaz okulu sınavları bekleniyor

ATA AÖF yaz okulu bu yıl da yapılacak. Kurumdan yapılan açıklamada ATA AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. İşte, ATA AÖF yaz okulu kayıtları hakkında son bilgiler...



ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ



Yaz Okulu ders kayıtları 26 Haziran-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.



ATA-AÖF DERS PROGRAMI



Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.



ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir.



Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler.



Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.



Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.



Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.



ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI



ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 ya da 13 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.