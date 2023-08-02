ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA AÖF yaz okulu devam ederken şimdi de sınav tarihleri gündeme geldi. Kurumdan yapılan açıklamada ATA AÖF yaz okulu kayıt takvimine ve sınavlarına ilişkin detaylar belli olmuştu. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu sınavları için araştırmalar sürüyor. ATA AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu sınavlarına odaklandı. İşte, ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

ATA-AÖF DERS PROGRAMI

Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi akademik takvimde yer alıyor.

Yaz okulu sınavı 12 Ağustos tarihinde uygulanacak.

SINAVLAR ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.

Öte yandan sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.

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