ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF yaz okulu sınav takvimi

ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınavları için araştırmalar sürüyor. ATA AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu sınavlarına odaklandı. İşte, ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri...



ATA-AÖF DERS PROGRAMI



Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.



ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi akademik takvimde yer alıyor.



Yaz okulu sınavı 12 Ağustos tarihinde uygulanacak.



SINAVLAR ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?



Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.



Öte yandan sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.



