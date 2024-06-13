ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman? Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı için bilgilendirme

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Yaz Okulu ders kayıtları 15.07.2024 - 21.07.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Mezuniyet Üç Ders Sınavı için herhangi bir kayda gerek yoktur.



Yaz Okulu 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak, 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olup Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2024’te 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.



Yaz Okulu ücretleri her program için 1.750 TL’dir. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.



Öğrenciler, yaz okulunda en fazla toplam 5 adet ders (Açılan dersler öğrencilerin OBS’lerine 15.07.2024 tarihinden itibaren tanımlanacaktır.) alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.



Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.



Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamaz.



Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı olan bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz.



Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.



Azerbaycan Bakü’de Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmayacaktır. Buradaki öğrencilerin Türkiye’deki mevcut sınav merkezleri arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Tercih yapmayan öğrencilerin sınav merkezi Erzurum olarak belirlenecektir.



İl sınav tercihleri 15.07.2024 - 21.07.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 5 gün önce yayınlanacaktır.



NOT: Fakültemizin lisans programlarının 1. ve 2. Sınıfına kayıtlı olan öğrencilerimiz üsten ders aldıkları takdirde dönemi geldiğinde (2024-2025 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında) üsten ders aldıkları için bu yarıyıllarda ya ders alamayacaklar ya da kalan derslerini alabileceklerdir. Örneğin İşletme 6. yarıyılından 5 ders alan 2. sınıf öğrencisi (yani üsten ders alan öğrenci) 2024-2025 bahar yarıyılında sadece 1 ders alabilecektir. 8. yarıyıldan ders alamayacaktır." denildi.