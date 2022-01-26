ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? (ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavı tarihleri merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınavı yerleri belli oldu mu?

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 16:23

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? (ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İLİŞKİLİ HABERLER

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ATA AÖF güz yarıyılı final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti.

Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavının ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavları 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri henüz açıklanmadı.  giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgeleri resmi internet sayfasında yayınlanacak. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...