KESİN KAYIT DUYURUSU



Üniversiteden yapılan açıklamada; "ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtları başladı. 03 Ekim 2025 tarihine kadar Fakültemizde istediğiniz bir programı seçebilirsiniz.



Herhangi bir önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak olan öğrenciler Fakültemiz Önlisans Programlarından birine Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile kayıt yaptırabilirken, herhangi bir lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak olan öğrenciler ise Fakültemiz Önlisans veya Lisans Programlarından birini tercih edebilirler" denildi.