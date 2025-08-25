ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtları başladı
ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtları başladı. Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemleri https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx adresinden gerçekleştirebiliyor.
ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtlarına ilişkin duyuru geldi. Yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos'ta başlayan ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtları 3 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
KESİN KAYIT DUYURUSU
Üniversiteden yapılan açıklamada; "ATA-AÖF'te Sınavsız İkinci Üniversite kesin kayıtları başladı. 03 Ekim 2025 tarihine kadar Fakültemizde istediğiniz bir programı seçebilirsiniz.
Herhangi bir önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak olan öğrenciler Fakültemiz Önlisans Programlarından birine Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile kayıt yaptırabilirken, herhangi bir lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak olan öğrenciler ise Fakültemiz Önlisans veya Lisans Programlarından birini tercih edebilirler" denildi.
