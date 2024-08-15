Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri belli oldu. Üniversite'nin resmi adresinden yapılan duyuruda ATA AÖF kayıt takvimi paylaşıldı. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim dönemi kayıt tarihlerini paylaştı. Yapılan açıklamada;

"YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların;

Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler." denildi. 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman? - 1

ONLİNE KAYIT SİSTEMİ (OKS) ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ

'den yapılan açıklamada online kayıt sürecine ilişkin şu bilgiler verildi; "YKS sonuçları ile Fakültemize yerleşen ancak 2008 veya daha önceki yıllarda mezun olan ve e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödeyebilirler. Materyal ücretini ödedikten sonra Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. OKS üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek öğrenci adayları alacakları “Kayıt Bilgi Formu” çıktısı ile birlikte mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerin en son 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında posta veya kargoya verilmesi gerekmektedir. (Belgelerin Fakültemize ulaştığı tarih değil, posta/kargoya verildiği tarih önemlidir.) Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.

Milli Bakanlığı (MEB) sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek yoktur."

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