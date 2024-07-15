Atatürk Üniversitesi duyurdu: ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı (Yaz okulu sınavı ne zaman?)

ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi 'nden yapılan açıklamada; "Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda en fazla toplam 5 adet ders (Açılan dersler öğrencilerin OBS’lerine tanımlanmıştır.) alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir. Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıtları 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecektir." denildi.