Atatürk Üniversitesi'nden bütünleme sınavlarına yönelik açıklama: ATA AÖF bütünleme sınavları ertelendi

Atatürk Üniversitesi'nden AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bütünleme sınavlarına yönelik açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek bütünleme sınavları ertelendi.

Atatürk Üniversitesi'nden bütünleme sınavlarına yönelik açıklama: ATA AÖF bütünleme sınavları ertelendi

Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) bütünleme sınavlarının tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Üniversite'nin resmi internet adresinden öğrenciler bilgilendirildi. 

Atatürk Üniversitesi'nden bütünleme sınavlarına yönelik açıklama: ATA AÖF bütünleme sınavları ertelendi - 1

ERTELEME DUYURUSU

"Bütünleme Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine!" başlığıyla yapılan duyuruyla öğrenciler bilgilendirildi. Yapılan açıklamada; "Sevgili Öğrencilerimiz, Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..." denildi.

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