AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? (AUGİS 2021 görev ücretleri ne zaman yatacak?)

Açıköğretim sınavlarının başlamasıyla sınavlarda salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin alacağı ücret belli oldu. Peki, yurt genelinde merakla araştırılan AUGİS 2021 ücretleri ne kadar? AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak?

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 21:53 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 09:14

AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? (AUGİS 2021 görev ücretleri ne zaman yatacak?)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı

ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı

, Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi'nden, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin açıklama geldi.

Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu.

Görevlilerin alacakları ücretler ise şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...