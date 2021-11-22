AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? (AUGİS 2021 görev ücretleri ne zaman yatacak?)

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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.



Anadolu Üniversitesi'nden, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin açıklama geldi.



Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu.



Görevlilerin alacakları ücretler ise şu şekilde:



Bina Sınav Sorumlusu 280 TL



Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL



Salon Başkanı 200 TL



Gözetmen 170 TL