AUZEF 2020-2021 ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi, açık ve uzaktan eğitim fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite kayıtları 01-30 Eylül tarihinde 'basvuru.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yapılacak.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Kayıt tarihleri arasında 'basvuru.istanbul.edu.tr' adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulur.

Hesap aktivasyon işlemi tamamlanır. Aynı sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Fakülte onayından sonra harç ücreti yatırılarak kayıt tamamlanır.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA KİMLER KAYIT OLABİLİR?

-ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,



-Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,



-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,



-Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,



-Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

AUZEF ikinci üniversite programları lisan ve ön lisans programları için yatırılması gereken kayıt ücreti 400 lira olarak belirlendi.