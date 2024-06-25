AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları yaklaşırken gözler tarih ve saat bilgisine çevrildi. Peki, AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi final takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AUZEF final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. 

AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre, DGS sınavlarının ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'de başlayacak.

AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

SAAT UYARISI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum, saat 15.00 da başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz. " denildi.

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