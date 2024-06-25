AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AUZEF final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre, DGS sınavlarının ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'de başlayacak.