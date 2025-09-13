AUZEF 2025 DGS kayıt kılavuzu yayımlandı

DGS KAYIT ADIMLARI



Aksis Otomasyon Sisteminden Hesap Oluşturma



İstanbul Üniversitesi AKSİS Otomasyon sisteminden hesap oluşturunuz ( https://aksis.istanbul.edu.tr/ ). “Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz. E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.



Ödeme İşleminin Tamamlanması



AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.



Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. • Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı gereği herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.



Kayıt İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi



Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir. Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).