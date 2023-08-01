AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı tamamlandı. Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına katılım sağladılar.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur.



Her ne sebeple olursa olsun mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF 3 ders sınav sonuçlarının, 11 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.