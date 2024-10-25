AUZEF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama)

Yapılan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,



02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.