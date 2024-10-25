AUZEF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Fakülte'ye kayıtlı öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilecek.

AUZEF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () güz dönemi ara sınav giriş belgeleri paylaşıldı. AUZEF sınav yerleri, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (AUZEF sınav yerleri sorgulama) - 1

Yapılan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,

02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.

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