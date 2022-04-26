AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 02:22 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 09:51
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara (vize) sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında yapıldı.
Sınava katılan öğrenciler sonuçlarını heyecanla bekliyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı.
Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.