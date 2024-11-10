AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde tamamladı. Oturumların tamamlanması ardından gözler sonuç görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. Ara sınavın değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavına ise %70 olarak hesaplanacak.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.
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