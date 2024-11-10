AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. Ara sınavın değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavına ise %70 olarak hesaplanacak.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.