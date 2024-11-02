AUZEF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Online sistem üzerinden ilan ediliyor
İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda AUZEF ara sınavları 2 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak sınava katılan öğrenciler, soru ve cevap duyurusunun ne zaman yapılacağını merak ediyor. AUZEF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Öte yandan ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Cevap anahtarlarını kontrol ederek alacakları notları takip etmek isteyenler, Üniversite duyurusunu bekliyor.
AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının -sınav tarihi itibariyle- 1 hafta, sonuçların ise 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.
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