AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda AUZEF ara sınavları nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takviminin ayrıntıları haberimizde...
İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yayımlanan takvimle bahar dönemi sınavlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. AUZEF sınavları çevrim içi değil, yüz yüze şekilde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
AUZEF SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.
Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.
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