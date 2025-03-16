AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yayımlanan takvimle bahar dönemi sınavlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. AUZEF sınavları çevrim içi değil, yüz yüze şekilde gerçekleştirilecek.

