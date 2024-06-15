AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AUZEF sınav giriş belgelerinde

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları (final) 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Final tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum,saat 15.00 da başlayacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.
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