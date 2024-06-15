AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AUZEF sınav giriş belgelerinde

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları (final) 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum,saat 15.00 da başlayacak.



