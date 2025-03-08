AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF bahar dönemi sınav takvimi)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 9 Mart 2025 saat 23:59'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerini geride bırakan öğrenciler ise sınav tarihlerini inceliyor.

2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ



Takvime göre, bahar döneminin ilk sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

BAHAR DÖNEMİNİN DİĞER SINAVLARI



Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025

Telafi: 12-13 Temmuz 2025

Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025

AUZEF SINAVLARINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

