AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları için geri sayım sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024 sınav takvimi doğrultusunda AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi bahar dönemi tarihleri belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta? - 1

SINAV SORULARI HAKKINDA

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.

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