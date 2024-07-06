AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı sonuçları açıklandı.

AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama)

2023-2024 -öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmişti. AUZEF final sonuçları 5 Temmuz Cuma günü açıklandı. 

AUZEF SONUÇ SORGULAMA

AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama) - 1

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi. 

SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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