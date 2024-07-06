AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama)

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi.

AUZEF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.