AUZEF bitirme sınavı ne zaman? Final tarihleri açıklandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi yarıyıl sonu yani final sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak.



Bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri 29 Kasım 2022 Salı günü saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden güncellenecek.

Bitirme (Final) Sınavı Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu



Bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihinizi 29 Kasım 2022 Salı günü saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden güncelleyebilirsiniz. Güncelleme işlemi yapmadığınız takdirde mevcut sınav merkeziniz bitirme (final) sınavı için de geçerli olacaktır.



Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecektir.



Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenmektedir.



Sınav merkezi tercihi yapacak öğrencilerimiz sınav merkezlerimize https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinav-merkezleri adresinden ulaşabilirler.