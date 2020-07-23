AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı! (AUZEF online sınav sonucu sorgulama ekranı)

ntv.com.tr 23.07.2020 - 15:52 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 16:05
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları salı günü sona erdi. Online olarak gerçekleşen sınavlar 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.
AUZEF öğrencileri 'https://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden sınavlarını tamamladı.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Online sınav sonuçları AUZEF'in internet sitesi üzerinden, öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenciler 'http://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenilebilecek.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 10 - 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.