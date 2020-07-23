AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı! (AUZEF online sınav sonucu sorgulama ekranı)

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online bitirme sınavı sonuçları açıklandı. AUZEF öğrencilerinin final sınavları geçtiğimiz salı günü sona ermişti. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

ntv.com.tr 23.07.2020 - 15:52 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 16:05

AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı! (AUZEF online sınav sonucu sorgulama ekranı)

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İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları salı günü sona erdi. Online olarak gerçekleşen sınavlar 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

AUZEF öğrencileri 'https://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden sınavlarını tamamladı. 

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Online sınav sonuçları AUZEF'in internet sitesi üzerinden, öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenciler 'http://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 10 - 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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