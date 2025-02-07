AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde bütünleme sınavlarına katıldılar. Güz Dönemi vize ve final sınavlarında yeterli not alamayan ya da sınava katılamayan öğrencilerin katılım sağladığı bütünleme sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Bu nedenle AUZEF 2025 bütünleme sınav sonuçlarının şubat ayının 20'sine kadar duyurulması bekleniyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.