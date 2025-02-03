AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bütünleme sınav sonuç duyurusunda

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AUZEF Sınav Sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

