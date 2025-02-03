AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bütünleme sınav sonuç duyurusunda
1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınavdan alacakları notları merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AUZEF Sınav Sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRME
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.
SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA
Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacak.
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